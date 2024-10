Mara Venier operata all’occhio per la quinta volta: la paura dei fan e le rassicurazioni. Domenica In a rischio? L’annuncio.

La storica conduttrice di Domenica In, Mara Venier, continua a preoccupare i fan per via di un nuovo intervento chirurgico all’occhio. Si tratta del quinto intervento, e i telespettatori si chiedono se il suo programma domenicale sia a rischio.

Che cosa è successo alla conduttrice televisiva e quali sono i motivi che l’hanno portata all’ennesima operazione? Scopriamo tutti i dettagli.

Mara Venier: il quinto intervento chirurgico per la conduttrice televisiva

Con una storia Instagram, la conduttrice televisiva ha annunciato ai suoi follower di essersi sottoposta alla quinta operazione all’occhio.

Sono ormai diversi mesi che, periodicamente, Mara Venier aggiorna i suoi fan degli interventi a cui si sottopone.

Mara Venier

Nella giornata di ieri, domenica 27 ottobre, poche ore prima della messa in onda di Domenica In, Mara Venier ha aggiornato i suoi follower su Instagram, raccontando di essere stata sottoposta a un quinto intervento all’occhio. Nel messaggio, ha ringraziato il professor Andrea Cusano, specialista che l’ha seguita nel corso di questi interventi.

La conduttrice ha raccontato di aver avuto problemi alla retina che l’hanno portata a doversi sottoporre a diversi interventi delicati.

Mara Venier: Domenica In a rischio

I fan della conduttrice televisiva si sono chiesti se i continui problemi di salute potrebbero mettere a rischio il futuro di Domenica In.

Ma la rassicurazione è arrivata proprio dalla stessa conduttrice durante l’ultima puntata andata in onda. “Mi dovete scusare in anticipo se oggi sono un po’ rallentata o sbaglio qualcosa ma ho ancora l’anestesia di ieri in circolo“, ha spiegato, per poi concludere “Non preoccupatevi, però, perché sto molto bene“.

Intanto i fan attendono nuovi aggiornamenti sulla salute di Mara Venier che, nonostante i problemi, continua a mantenere un forte legame con i telespettatori.