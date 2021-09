Fedez appare sotto shock nelle sue storie di Instagram: ecco qual è la sorpresa che ha sconvolto il rapper più chiacchierato d’Italia.

“Allora, vorrei cercare di descrivere quello che mi è appena accaduto”: esordisce così Fedez in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, con il testo “Sono sotto shock” ben visibile sullo schermo. “È come se fosse il mio compleanno, Natale, il mio onomastico e…” fa una breve pausa, poi aggiunge “Il giorno in cui ho perso la verginità, contemporaneamente!” Insomma, c’è qualcosa di grosso e Fedez ne è rimasto palesemente sconvolto: ma di cosa si tratta?

La sorpresa

Evidentemente un’altra storia non sarebbe bastata a spiegare che cosa lo ha fatto emozionare così tanto, quindi il rapper ha deciso di pubblicare un vero e proprio video per commentare l’accaduto. Siamo in uno studio di registrazione, e Fedez è impegnato con il doppiaggio del remake di Space Jam. “Quando mi hanno chiesto di doppiare Space Jam avevo chiesto, nel contratto, solo una cosa” racconta alla telecamera. “Un video saluto da LeBron James. Inizialmente mi hanno illuso dicendo che sì, si poteva fare questo baratto, poi mi hanno detto di no. Spero ancora che LeBron James mi mandi un video saluto che non arriverà mai…” conclude con una risata amara.

Stacco alla Spongebob, con la scritta “Diversi mesi dopo…”, ed ecco che invece il campione dell’NBA accoglie la richiesta di Fedez. “Ciao Federico!” esordisce LeBron. “Grazie per aver fatto parte del team di Space Jam. Non vedo l’ora che tu e i tuoi amici italiani possiate godervi il film sul grande schermo!” La reazione di Fedez è adorabile: cellulare alla mano, corre dalla moglie per raccontarle l’accaduto.