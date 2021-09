Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip Raffaella Fico trova il coraggio di svelare un aneddoto doloroso della relazione vissuta con Mario Balotelli.

Il Grande Fratello Vip non è tutto litigi e risate: ci sono anche momenti in cui i concorrenti decidono di aprirsi al pubblico e di raccontare episodi delicati o dolorosi della propria vita. Si tratta di un atto di coraggio e merita grande rispetto, non c’è dubbio. È un po’ questo il caso di Raffaella Fico, che nel corso della puntata di ieri ha voluto svelare alcuni retroscena della sua relazione con Mario Balotelli.

In particolare, la Fico ha condiviso i ricordi legati all’inizio della loro storia d’amore e alle difficoltà legate al periodo della gravidanza. La showgirl racconta di Balotelli come un ragazzo profondo, ben diverso dalle sfumature più arroganti che invece emergono sul campo da calcio. L’amore per lui è stato “totalizzante”, e la sua intensità non è mai stata raggiunta nelle relazioni successive.

Il racconto di Raffaella Fico

“Avevo 21 anni quando ci siamo conosciuti”, ricorda con tenerezza la Fico. “Non è stato subito un colpo di fulmine, a differenza sua. Mario mi ha corteggiata. Ci si sentiva e vedeva con gli amici. Al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”. Poi, però, ecco che arrivano le complicazioni: ““Insieme volevamo un figlio. In realtà lui lo sapeva della gravidanza, ma c’è stata tutta una situazione in cui poi lui non voleva più, mi ha cacciata di casa. Poi lo voleva, poi no. Una situazione abbastanza pesante. Abbiamo impiegato 7 mesi per avere Pia. Avevamo in progetto di avere una famiglia e sposarci. La nostra relazione è stata affollata, troppi ci mettevano il becco”.

Il momento più doloroso per Raffaella Fico è stato quando è andata a Londra per fargli sapere che aveva intenzione di proseguire la gravidanza. “Lui era dentro casa con il fratello, la mamma, i suoi amici” racconta la showgirl, che avrebbe voluto semplicemente confrontarsi con il calciatore. “E niente…non mi aprì e chiamò anche la polizia. Io fui costretta ad andare via con la polizia e con la bambina che portavo in grembo.” Nonostante la difficoltà, la Fico conclude la narrazione con una nota di tenerezza: “L’ho perdonato e ora i nostri rapporti sono distesi. Anche lui ama Pia da morire, confermo”.