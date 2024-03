Secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, pare che il rapper Fedez sia stato coinvolto in una rissa con Naska. Ecco cosa è successo.

Per Fedez non è un momento facile data la separazione con Chiara Ferragni. Ma intanto il rapper sta sperimentando una nuova vita, o meglio, un ritorno alle origini, con uscite con gli amici, feste e viaggi.

I fan del rapper stanno scoprendo un nuovo Fedez, ma di certo non si aspettavano di scoprire che è stato persino coinvolto in una rissa. L’indiscrezione è stata pubblicata da Dagospia e, stando alle informazioni rese note dal sito di gossip, la causa della presunta lite potrebbe essere la sua famiglia.

Fedez: scatta la rissa per proteggere la sua famiglia?

I protagonisti della rissa annunciata dal sito di gossip sarebbero Fedez e Naska. La notizia è stata diffusa inizialmente da Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, e pare che il tutto sia avvenuto davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale di Milano in cui è vietato scattare foto.

Fedez

La lite tra Diego Caterbetti e Federico sarebbe stata innescata da alcune parole sulla famiglia del rapper. Infatti, l’articolo di Dagospia si conclude con le seguenti dichiarazioni: “Il casus belli di tanto fervore muscoloide di Federico Lucia, secondo Corona, sarebbe racchiuso in una frase sibillina “A quanto pare, i suoi figli”. Che c’entra il baldo Naska con Chiara Ferragni? Ah, saperlo…“.

Fedez e i figli: il freddo augurio a Leone

In occasione della festa del papà, Fedez ha pubblicato un post che ha lasciato i suoi fan un po’ delusi. Infatti, il 19 marzo non è solamente la festa del papà ma è anche il giorno del compleanno del suo primogenito, Leone.

Nel post il rapper scrive: “Onorato di aver conosciuto il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri. Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli. Sono nate delle belle idee che spero possano prendere vita il più presto possibile. Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone“.

Un augurio piuttosto freddo che ha lasciato sgomenti i follower del rapper.