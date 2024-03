Ci sarà la possibilità di sapere qualcosa di più sulla crisi tra i Ferragnez molto presto. Fedez è atteso come ospite in una famosa trasmissione.

Potrebbero presto esserci novità importanti nella storia, e nella crisi, ormai nota tra Fedez e Chiara Ferragni. Infatti, al netto dell’intervista dell’influencer a ‘Che Tempo Che Fa’, pare che anche il rapper sarà presto ospite di una famosa trasmissione televisiva. Quale? Belve, sulla Rai con Francesca Fagnani…

Fedez in tv a Belve: ecco quando

Fedez

La voce che si era susseguita già in passato che riguarda l’ospitata di Fedez a Belve, ora, pare più che mai certa. A confermarlo è TvBlog che ha ricevuto la soffiata.

“Secondo quanto ci risulta egli non sarà però fra i protagonisti della puntata di apertura del programma. Dunque Fedez ci sarà, ma non da subito“, si legge sul media. “D’altronde ora Fedez ha fatto pace con la Rai e di certo di cose ne ha da raccontare dopo tutto quello che è successo nel mondo che lo circonda, in primis la crisi con la moglie Chiara Ferragni”.

A questo punto non resta che attendere la conferma ufficiale che, come sappiamo, arriva sempre qualche giorno prima dell’intervista.

Quando inizia Belve

La data di partenza di questo nuovo ciclo della trasmissione Belve è stata fissata per martedì 2 aprile 2024. Si parte, quindi dopo la Pasqua ed il relativo lunedì dell’Angelo. Al timone del programma, come sempre, la bravissima Francesca Fagnani che tornerà a vestire i panni della Belva, almeno per quanto riguarda le interviste.

Anche in questa stagione, saranno cinque le puntate previste di questo nuovo ciclo del programma, esattamente come cinque sono i martedì messi in calendario per aprile dall’anno in corso. L’ultimo appuntamento sarà il 30 aprile 2024.

Di seguito anche un post Instagram di Belve che riguarda la partenza della nuova stagione: