Fasi conclusive al GF con le tensioni ormai alle stelle. Frecciata pesante di Beatrice Luzzi su Anita Olivieri per la sua storia con Alessio.

Ormai manca davvero poco alle battute conclusive del Grande Fratello e, anche per questa ragione, la tensione sta salendo alle stelle. La conferma è arrivata dalle ultime vicende che hanno coinvolto Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, presa di mira dalla prima per via della sua relazione con Alessio Falsone.

Beatrice Luzzi contro Anita al GF

Beatrice Luzzi

Sale la tensione, come detto, nella Casa del Grande Fratello. Nel corso di un recente confessionale andato in onda nel quotidiano daytime del reality, Beatrice Luzzi ha espresso il proprio parere in merito alla storia che starebbe nascendo o che sarebbe nata tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. La gieffina non ha fatto giri di parole attaccanto la più giovane concorrente: “Io avrei aspettato per rispetto ad una persona che ho amato 10 anni altre 3 settimane prima di avviare la storia con Alessio”, il suo commento.

E ancora: “Questo si chiama avere cuore per le persone, ma che lei ne avesse ben poco si era già capito”.

Stoccata ulteriore in merito alle vicende di nomination: “Lei era in nomination ed è stata battuta da Simona, cosa significa questo? Che se lei non avesse alzato la temperatura (con la storia con Alessio, ndr) adesso sarebbe fuori dalla casa”, ha sentenziato Beatrice..

Le reazioni del web

Le parole della Luzzi, sempre tra le più amate della Casa, hanno suscitato forti reazioni da parte del pubblico del GF. In particolare, dando uno sguardo al mondo dei social, diversi utenti e telespettatori hanno commentato dando ragione “alla Rossa” che, ancora una volta, senza peli sulla lingua, ha detto quello che pensava senza curarsi di nulla.

“Mitica Bea, ha detto quello che pensiamo un po’ tutti”, ha scritto un utente. “Fantastica la Rossa. Divina”, “La Rossa ha servito su Aneeta”, ha detto ancora un altro utente palesemente schierato con la Luzzi.

Di seguito anche un post su X che riguarda le parole della donna sulla Olivieri: