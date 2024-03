Il racconto della sua esperienza al Grande Fratello ma anche i commenti sui concorrenti che si giocheranno la vittoria finale del reality.

Dopo essere stata protagonista dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello, Fiordaliso si è raccontato a 360° nel programma radiofonico ‘Non Succederà Più’, in onda su Radio Radio. La cantante ha ripercorso parte della sua avventura e poi ha commentato quali siano, secondo lei, i favoriti per la vittoria finale e “i più falsi”.

Fiordaliso, l’esperienza al Grande Fratello

Tra i primi passaggi affrontati dalla Fiordaliso, quella che è stata la sua esperienza e la sua necessità di lasciare: “Tutti i giorni era la stessa cosa. Uguale”, ha detto. Per questo “non ce l’ho fatta più”.

La cantante ha spiegato che la problematica principale fosse la routine sempre identica: “Ci svegliavamo con la musica, poi fai colazione, poi sempre nella Casa. Dopo cinque mesi le storie dei ragazzi ormai le sai a memoria. Il giardino è quello, il caffè è quello, è tutto quello. Mi è mancata la mia libertà”.

Al netto di questa situazione: “La Casa per me è stata un’esperienza meravigliosa, veramente, lo dico con il cuore ma sopraggiunge un po’ la noia, un’ora lì dentro sono 24 ore. La percezione è quella”.

Chi vince e il più falso

Non sono mancati poi i “pronostici” per quella che sarà la fase conclusiva del noto reality di Cinecittà. Per la Fiordaliso c’è una chiara concorrente favorita: “Il Grande Fratello lo vincerà Beatrice. Bea è quella che si è esposta in tutti i sensi, più di tutto. Dico quello che penso. Nel bene e nel male. Stiamo parlando del Grande Fratello, lei si è esposta, ha rischiato tutto. Secondo me deve vincere lei”.

Stoccata finale anche sull’inquilino più falso: “Alessio. Ho visto una cosa di Alessio che non mi è piaciuta”, ha detto la cantante con tanto di frecciata.

