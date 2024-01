Fedez ha mostrato la foto di un suo presunto hater e, a seguire, si è scoperto che si è trattato di uno scambio di persona.

Spesso Fedez ha utilizzato i suoi canali social per scagliarsi contro gli haters che hanno preso di mira lui e la sua famiglia e, di recente, ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro di essi. Il rapper nelle ultime ore a Muschio Selvaggio ha anche mostrato la foto di un suo sedicente hater (da lui chiamato “Davidone”) ma è ben presto emerso che si trattasse in realtà di un’altra persona (che risponde al nickname di Wazza).

“Grazie, grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna”, ha affermato l’utente in questione dopo esser stato messo al corrente della vicenda, e ancora: “Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna, ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa”.

Fedez ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro gli haters dei suoi figli e, per cominciare, ha mostrato a Muschio Selvaggio la foto di uno di loro, peccato che si trattasse della persona sbagliata (evidentemente l’hater in questione ha sottratto la foto del profilo all’utente in questione). Al momento il rapper non ha commentato la vicenda, che è presto rimbalzata sui social e sui principali giornali.

“Mi possono dire che sbaglio a mettere online i miei figli, ma io voglio che il mondo virtuale sia uguale al mondo reale. Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video, se ti metti in ginocchio anche meglio… Se tocchi i miei figli, ti devasto. E’ illegale? Non me ne frega un c***zo. Se avessi saputo chi sono queste persone, avrei denunciato e basta”, ha dichiarato il rapper durante la puntata di Muschio Selvaggio. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?