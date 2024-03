Arrivano i primi retroscena dell’intervista registrata da Fedez a Belve con Francesca Fagnani. Ecco cosa ha raccontato il rapper.

C’è grande attesa per conoscere il contenuto dell’intervista a Fedez a Belve, il programma di Francesca Fagnani. Dopo le tante voci, è arrivata la conferma della presenza del rapper nella trasmissione di Rai 2. Ora, sono giunte pure le anticipazioni relative al contenuto del faccia a faccia tra l’artista e la giornalista.

Fedez, l’anticipazione sull’intervista a Belve

Nelle scorse ore, era stato lo stesso Fedez a far vedere come sarebbe stato presto impegnato negli studi di Rai 2 per l’intervista a Belve con Francesca Fagnani. Il faccia a faccia è stato registrato e sul confronto sono arrivate ora le prime anticipazioni.

A riportarle è Adnkronos che ha parlato del rapper “in lacrime durante la registrazione della puntata di Belve”. Secondo quanto appreso dal media, Federico si sarebbe “commosso fino alle lacrime durante l’intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell’amore per i figli Leo e Vittoria”.

Tra gli altri passaggi dell’intervista, anche una sottolineatura sui figli. Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità e che questa fase, con la decisione di non mostrarne più il volto sui social, sarebbe stata concordata con la moglie. Pare che Federico abbia “smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti“.

La data dell’intervista

A questo punto non resta che attendere la messa in onda dell’intervista. Da quanto riferito sempre da Adnkronos il faccia a faccia tra il rapper e la Fagnani andrà in onda nella puntata del 9 aprile, in onda in prima serata su Rai2 e non, come inizialmente previsto, nella puntata d’esordio della nuova edizione di Belve il 2 aprile. Al debutto di questa nuova stagione del programma ci saranno Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.