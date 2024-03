Presto sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia è pronta a dirsi “sì”. I preparativi sono quasi completati. Tutti i dettagli.

Manca sempre meno al giorno del fatidico “sì” tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia è pronta ad unirsi civilmente a Roma per poi festeggiare con le rispettive famiglie e agli amici più cari. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del prossimo 13 maggio e tutto sarà perfetto. L’ex Miss Italia ne ha parlato a Diva e Donna confessando anche alcuni dettagli sugli abiti, ben 4, che indosserà il giorno.

Manila Nazzaro, gli abiti del matrimonio

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Il particolare focus nel corso dell’intervista a Diva e Donna da parte della Nazzaro è stato proprio sugli abiti per il giorno del matrimonio. L’ex Miss ha spiegato che saranno ben quattro.

“Uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata”, ha spiegato. E in questo senso ha aggiunto: “Ci tengo molto perché li ho ideati e disegnati personalmente insieme a Pietro e Silvana, gli stilisti di Diamond Couture, dell’atelier di Lecce, scegliendone tessuti, colore, dettagli. Con Pietro siamo legati da una lunga amicizia, l’ho chiamato subito. Sono pezzi unici e quando sono andata per la prima volta a provarli insieme a mia madre, l’unica persona a vederli fino al giorno delle nozze, e li ho visti realizzati come nei miei sogni, non credevo ai miei occhi”.

La scelta degli abiti (bianchi) è stata fatta per una ragione speciale: “Gli abiti mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell’amore mio e di Stefano: il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L’abito del Campidoglio è un po’ più semplice degli altri tre. Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza”.

Gli altri dettagli

Tra gli altri dettagli forniti dalla bella Manila, anche quelli relativi alle damigelle d’onore che saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi e Veronica Maya.

Sui testimoni, invece, la Nazzaro ha detto: “I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela”.

Di seguito anche un post Instagram della donna con l’intervista e le immagini dei preparativi del suo “giorno più bello”: