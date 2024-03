Finito il Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato della sua esperienza nella Casa e anche dei presunti “malumori” con Alfonso Signorini.

Indubbiamente tra i personaggi che hanno fatto più discutere nella recente edizione del Grande Fratello c’è stata Anita Olivieri. La ragazza, nelle ultime ore, ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Tra queste anche quelle sulla presunta antipatia del conduttore Alfonso Signorini nei suoi confronti.

Anita Olivieri, le parole su Alfonso Signorini

Alfonso Signorini

La Olivieri ha risposto a diverse domande dei suoi fan. Una in particolare ha destato particolarmente l’attenzione, quella su Signorini e le presunte antipatie del conduttore verso di lei.

In questo senso, Anita ha fatto un discorso “molto ampio” senza prendere una posizione precisa sull’argomento.

“Penso che se le cose nella vita ti capitino, e capitano proprio a te, anche se a volte sono cose difficili e toste, è perché le puoi reggere“, ha detto. “Io ho iniziato a pensare che se le cose sono capitate a me, e io sono stata messa sotto una certa pressione, è perché evidentemente le posso reggere e gestire. Sono una persona in grado di uscirne, questo mi sono sempre detta nei momenti di difficoltà in generale”.

“[…] Ho lavorato tanto su di me, ne ho prese tante nella vita e se le cose succedono c’è un motivo”.

Per la ragazza, quindi, nessuna conferma di queste presunte antipatie ma la sola consapevolezza di essere in grado, eventualmente, di reggere tutto.

Di seguito anche un post su X di disagiotv che ha raccolto le stories Instagram della ragazza sul presentatore del GF:

Le parole su Beatrice

Nello stesso box di domande rivolte ad Anita, un utente aveva chiesto alla ragazza se fosse eventualmente aperta ad un confronto con Beatrice Luzzi per chiarire alcune situazioni antipatiche vissute nella Casa.

In questo senso, la Olivieri ha replicato: “Penso che fuori dalla Casa sia tutto molto più ‘fattibile’. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse”.