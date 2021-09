Fedez tornerà su Rai 3 dove, domenica 3 ottobre, sarà ospite di “Che tempo che fa”. A darne l’annuncio è lo stesso conduttore del programma, Fabio Fazio.

Dopo le numerose polemiche sollevate dall’intervento di Fedez a favore del DDL Zan durante il concertone del 1° maggio in molti pensavano che il rapper non sarebbe più apparso in Rai. All’epoca il cantante aveva riportato diverse dichiarazioni omofobe di alcuni esponenti della Lega Nord, una trovata che gli era valsa un vero e proprio scontro con il vicedirettore Ilaria Capitani e con il direttore di Rai3 Franco Di Mare. Ora, tuttavia, ecco l’annuncio: Fedez tornerà in Rai, e più precisamente su Rai 3 di domenica 3 ottobre, per essere ospite di “Che tempo che fa“.

A svelare la sua presenza è proprio Fabio Fazio, conduttore del programma, che nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni aveva confidato che tra gli ospiti ci sarebbero stati “Orietta Berti, la regina dell’estate, con Fedez e Achille Lauro: canteranno ‘Mille’, l’ultimo scampolo di sole d’estate”.

Ciò che ha fatto cambiare idea a Fedez è verosimilmente da ricercare in un cambio all’interno della Rai stessa. Se la rete infatti è ancora guidata dallo stesso direttore, al posto di Fabrizio Salini è arrivato Carlo Fuortes, nuovo amministratore delegato dell’era Draghi.