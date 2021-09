Gianluca Gazzoli trova il coraggio di condividere sul proprio profilo Instagram una foto in cui si vede il defibrillatore che porta nel petto.

Forse non tutti sono al corrente del fatto che Gianluca Gazzoli, una delle voci più iconiche di Radio Deejay, vive dall’età di 15 anni con un defibrillatore nel petto a causa di alcuni problemi cardiaci. Lo speaker ha sempre voluto mantenere una certa reticenza, ma ora è riuscito a trovare il coraggio di mostrarsi su Instagram “senza veli”. Il suo messaggio è quello di non rinnegare i propri punti deboli e fragilità, anzi, occorre rispettarli per riuscire a diventare ancora più forti.

“Soltanto qualche mese fa pubblicare una foto come questa per me sarebbe stato impensabile” scrive Gianluca Gazzoli nella didascalia del post in questione. “In molti avete notato che non mi sono fatto problemi a mostrare il mio petto, le mie cicatrici e il defibrillatore sotto la mia pelle per la prima volta. Soltanto qualche mese fa tenevo la maglietta anche in spiaggia, mi nascondevo quando facevo la doccia in palestra ed eliminavo qualsiasi scatto potesse far percepire qualcosa a qualcuno. L’ho fatto per 17 anni.”

Poi continua con un’analisi introspettiva: “Ho sempre pensato che il problema fosse ciò che avrebbero pensato gli altri ma solo oggi realizzo che il problema sono sempre stato io.” Il conduttore radiofonico spiega come l’essersi “spogliato” l’abbia aiutato a diventare una persona libera, mentre la consapevolezza di aver ispirato altre persone ad accettare i propri difetti lo rende felice.

Gazzoli fa anche una piccola critica al mondo sempre più frenetico in cui viviamo “quello della perfezione a tutti i costi”, che a suo parere “rischia di schiacciarci. Quotidianamente i social ci impongono una realtà distorta, canoni di bellezza, beni di lusso, vite da invidiare ma che fondamentalmente non esistono.” Infine l’invito ai suoi fan: “Esistiamo noi, con i nostri punti di forza e le nostre debolezze, quelle che non pubblichiamo, quelle per cui, noi per primi, dovremmo avere più rispetto, perché solo così potranno renderci più forti.”