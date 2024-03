Tensione evidente in casa Ferragnez. Il possibile messaggio di Fedez a Chiara e il ritorno nel “ristorante della lite”…

La crisi c’è ed è stata certificata dai diretti interessati. Ma le tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano, adesso, coinvolgere anche altri membri della famiglia. In particolare le sorelle della donna che, in un certo senso, avrebbero “risposto” ad alcuni messaggi del rapper potenzialmente rivolti alla moglie. Non solo. Lo stesso Federico sarebbe anche tornato nel famoso “ristorante della lite“, l’ultima che avrebbe avuto con l’imprenditrice digitale.

Fedez, messaggio a Chiara?

Chiara Ferragni – Fedez

Nelle ultime ore, come noto, Chiara Ferragni è partita alla volta degli States in solitaria. Dal canto suo, invece, Fedez è rimasto a Milano dove, tra i vari impegni di lavoro portati avanti, si è “divertito” a mandare alcuni messaggi in codice, forse, proprio a sua moglie.

In diverse stories su Instagram, infatti, il rapper ha pubblicato canzoni emblematiche. Prima ‘L’hai voluto tu’ e poi anche ‘Acqua passata‘.

Quest’ultima è parsa più che mai un segnale alla bella Chiara anche considerando il fatto che abbia preceduto il ritorno dell’uomo in un luogo molto particolare. Il ristorante in cui avrebbe avuto “l’ultima lite” proprio con sua moglie.

Il ritorno nel ristorante dell’ultima lite

Ebbene sì, perché come si è potuto vedere dalle stories di Federico, e come ha tenuto a sottolineare Leggo, il rapper ha fatto ritorno nel ristorante di Cracco, dove risale l’ultima uscita dei Ferragnez come coppia, in occasione di San Valentino. La serata non sarebbe andata bene con un “litigio furioso” che li avrebbe visti protagonisti.

In questo senso, però, va detto che l’artista è andato nel locale per motivi di lavoro ed in particolare per il progetto ‘Cuori in corsia’.

Ad ogni modo, i gesti di Fedez stanno alzando la tensione, coinvolgendo pure il resto della famiglia. La conferma è arrivata nelle azioni di Valentina e Francesca Ferragni. Le mosse di Federico, infatti, hanno porato le sorelle di Chiara a non seguirlo più su Instagram…

Di seguito anche un post Instagram di Radio Sintony che racconta i messaggi del rapper e anche il gesto delle sorelle di Chiara verso di lui: