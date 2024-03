Nuovo possibile amore per Matteo Berrettini. Dopo l’addio a Melissa Satta, il tennista è stata pizzicato in dolce compagnia. Ecco di chi.

Non sappiamo se il suo cuore sia pronto per una nuova relazione ma quasi certamente Matteo Berrettini sta cercando di andare avanti dopo la rottura della relazione con Melissa Satta. Il noto tennista, infatti, è stato pizzicato in queste ore in dolce compagnia. Andiamo a scoprire di chi…

Matteo Berrettini, nuovo amore dopo la Satta?

Matteo Berrettini

Berrettini torna a far parlare di sé a livello di cronaca rosa dopo l’addio con Melissa Satta. Pare, infatti, che il tennista stia provando a mettersi alle spalle la storia con l’ex Velina. A raccontare di quello che potrebbe essere un flirt in corso per l’atleta è stata RTL 102.5 che ha mostrato in esclusiva alcune immagini che ritraggono lo sportivo a pranzo con Federica Lelli a Roma. La ragazza non è sconosciuto all’ambiente del gossip. Si tratta, infatti, dell’ex fidanzata del noto cantante Ultimo.

Ospite in studio a RTL per commentare le indiscrezioni è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. In realtà l’uomo non si è sbilanciato parlando solo di una ragazza “bionda e molto bella”. L’esperto ha anche aggiunto che i due si trovassero a Roma, probabilmente in zona Ponte Milvio. Parpiglia ha anche aggiunto: “C’è una tattica che ti fa capire che forse potrebbe esserci qualcosa. Quando metti il cappello non vuoi farti riconoscere, forse…”.

Di seguito anche il post su TikTok di RTL con le immagini del tennista:

L’addio a Melissa Satta: il motivo

Solamente poche settimane fa, come noto, il tennista aveva annunciato la fine della sua relazione con Melissa Satta. L’atleta non aveva dato particolari dettagli e si era espresso in modo molto generico: “Non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare […]”.

Tra i motivi, mai confermati, il fatto che l’ex Velina fosse propensa a mettere su famiglia e Berrettini, invece, avesse altre intenzioni in questo momento della sua vita.