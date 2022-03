L’ex del conduttore racconta come ha conosciuto Paolo Bonolis e il ruolo che lui ha avuto nella sua carriera, rivelando dettagli inediti.

Federica Panicucci, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, svela alcuni dettagli inediti del suo rapporto professionale con Paolo Bonolis. La conduttrice racconta di come ha inizio la sua carriere e di quanto il conduttore l’abbia aiutata e supportata sia economicamente che per la sua carriera.

Le dichiarazioni di Federica Panicucci

Come riporta Gossip e Tv, Federica Panicucci svela: “Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui… Paolo mi dava 4mila lire l’ora. Andavo a scuola e per me era un lavoretto. Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam. Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year, programma che in futuro avrei anche condotto. In quel momento mi disse: “Perché non provi anche tu a fare la modella?”. E mi diede l’indirizzo dell’agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello”.

E ancora: “Se Paolo non mi avesse dato l’indirizzo di quell’agenzia, chissà come sarebbero andate le cose“.

Guarda il video:

