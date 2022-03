Durante la penultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha svelato a Lulù di avere un fan molto noto e importante che tifa per lei.

E’ davvero una sorpresa per tutti ma Rocco Siffredi è il fan numero uno di Lulù. Il divo stesso lo annuncia facendo una dedica alla gieffina, sostenendo che si merita di vincere il Grande Fratello Vip 6. Sembra che la principessa etiope abbia colpito con la sua personalità anche il noto personaggio.

La dedica di Rocco Siffredi a Lulù

Come riporta Fan Page, l’attore di film per adulti compare in video durante la semifinale del GF Vip 6 per fare una dedica a Lulù. Rocco Siffredi dichiara: “Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io”. L’attore si è poi rivolto a Manuel Bortuzzo, fidanzato della principessa, spiegando di essere il suo fan numero uno: “Manuel sono solo una fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto mi auguro che tu vinca Lulù, te lo meriti, sei fantastica. Io sono il tuo fan numero uno”.

Poi l’attore aggiunge: “Ti adoro, sei troppo forte. Non vedo l’ora di consocerti“.

