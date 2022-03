Nella penultima puntata del GF Vip 6, Barù ha detto una frase molto pungente e discutibile a Jessica che ha trattenuto a stento le lacrime.

Durante l’ultima puntata serale del reality, c’è stato un duro confronto tra Jessica e Barù. La gieffina aveva espresso dei dubbi sul concorrente il confessionale che sono stati poi riportati sulla clip e mostrati in studio. Il food blogger non l’ha presa bene e ha gelato la principessa con una frase pungente che l’ha ferita molto.

Le dichiarazioni di Barù

“Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse“, questa la pungente frase di Barù per Jessica infastidito dalle ultime dichiarazioni della gieffina in confessionale. Jessica a stento tratteneva le lacrime e cercava di spiegare i motivi delle sue dichiarazioni.

La principessa etiope ha definito “stratega” Barù per il rapporto non proprio chiaro con lei che illude ma non fa mai un passo avanti. Come riporta Fan Page, Jessica dichiara: “Sono molto delusa, a parte dire che sei stato uno stratega non ti ho mai offeso come hai fatto da solo come me. Non mi piace il fatto che da quando hai sentito quel mio confessionale, erano cinque minuti di un confessionale. una cosa che trovo legittima. Diventi freddo distaccato, dai e togli tutto tu, sinceramente ci sono rimasta un po’.”

La principessa etiope continua: “Stamattina gli ho voluto parlare perché io ci tengo a Barù. Sicuramente mi sono illusa, vedere tutto questo mi fa male”. Barù si difende in puntata dicendo: “Volevo capire chi avevo davanti, provo un affetto per te, le voglio bene, certo che ci tengo non me la sarei presa, non le avrei fatto delle domande”. Alla domanda del conduttore se il food blogger intende vederla fuori dalla Casa, risponde: “Volevo come amici, non lo so cosa succederà, possiamo stare tranquilli? Io davvero non so chi è”.

