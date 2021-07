Da quali eventi fondamentali sono caratterizzate le fasi della gravidanza? Osserviamo i cambiamenti che contraddistinguono i trimestri.

Le fasi della gravidanza sono le tappe fondamentali che si susseguono durante i nove mesi. Tradizionalmente vengono suddivisi in tre trimestri e come data di inizio della gravidanza viene utilizzato il primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale. Vediamo quali sono i momenti fondamentali di queste tre diverse fasi.

Stadi della gravidanza: il primo e il secondo trimestre

Il primo trimestre è il periodo che va dalla settimana 0 e si conclude con la 12esima settimana. Questa prima fase ha inizio proprio con la fecondazione e con l’impianto sulla parete dell’utero, seguito dalla formazione del sacco amniotico. Da qui ha inizio lo sviluppo dell’embrione: alla sesta settimana iniziano a svilupparsi il cuore e i vasi sanguigni e dalla settimana successiva iniziano a comparire gli abbozzi degli arti.

Movimenti del feto

Il secondo trimestre va dalla 13esima settimana fino alla 24esima, in questo periodo lo sviluppo procede velocemente e il piccolo inizia ad acquisire sempre maggiore familiarità con i movimenti. Le capriole e i movimenti del piccolo iniziano a essere percepiti anche dalla mamma attraverso il pancione. Nel caso in cui si abbiano già avuto gravidanze precedenti si potranno percepire i movimenti ancora prima rispetto alla prima gravidanza, all’incirca con due settimane di anticipo. Intorno alla 14esima settimana è anche possibile identificare il sesso del nascituro.

Fasi della gravidanza: il terzo trimestre

Il periodo che va dalla 25esima settimana fino al momento del parto (37-42 settimane) viene identificato come terzo trimestre. Questa è la fase in cui il feto è più attivo, si muove scalcia e cambia posizione tanto che i suoi movimenti non sono più solo percepibili da parte della mamma, ma ben visibili anche dall’esterno. Intorno al settimo mese di gravidanza il piccolo può muovere le dita delle mani e aprire gli occhi.

Calcolo data presunta parto

A partire dalla fine della 30esima settimana il suo peso aumenta più rapidamente e tutti gli organi, ad eccezione dei polmoni, sono completamente sviluppati. Alla fine del nono mese il piccolo raggiunge una lunghezza di circa 50 cm e pesa attorno ai 3,5 kg, il suo sviluppo è concluso ed è pronto per nascere.