Fare sesso con l’ex, a detta di uno studio scientifico, riduce lo stress e fa bene alla salute. Ecco cosa è stato rivelato…

Superare la fine di una storia non è semplice, specialmente se si è ancora molto legati emotivamente al proprio partner. C’è chi vuole chiudere immediatamente ogni tipo di rapporto, chi invece continua a sentirsi con l’ex per una giusta causa… il sesso. In molti ritengono che continuare ad avere rapporti, soprattutto sessuali, con il proprio ex sia una scelta sbagliatissima… eppure sembrerebbe che fare sesso con l’ex sia più che vantaggioso per la salute. A confermarlo è proprio una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista americana “The Archives of sexual behavior”… Scopriamo di più!

Andare a letto con l’ex fa bene alla salute

Questa ricerca nasce dalla mente degli psicologi della Wayne University di Detroit, i quali si sono domandati se sia più naturale lasciarsi andare all’attrazione fisica, nonostante la fine di un rapporto, o se fosse più semplice resistere al partner.

Gli studiosi hanno, quindi, analizzato 113 soggetti usciti da poco da una relazione seria. Tutti hanno dovuto rispondere ad una serie di domande circa il rapporto con il proprio ex. Lo studio si è svolto poi in una successiva fase, ovvero ben due mesi dopo: le ex coppie hanno dovuto raccontare degli incontri avvenuti con l’ex partner e raccontare ciò che hanno provato in ogni istante.

Molte persone hanno ammesso di aver provato una sensazione positiva, soprattutto a livello emotivo. Nonostante l’attrazione nei confronti dell’ex, finirci a letto insieme anche dopo aver concluso la più bella storia d’amore, li ha aiutati a superare al meglio la fine del rapporto e, soprattutto, sono riusciti a provare un benessere psicologico.

Lo studio, nonostante abbia ottenuto dei risultati a dir poco sorprendenti, ha tratto anche delle conclusioni diverse: ogni storia è a sé e ogni persona può reagire in maniera diversa. Bisogna, quindi, appurare bene il motivo della fine della storia d’amore e capire quanto sia forte il sentimento nei confronti del proprio ex. Purtroppo, c’è chi per la fine di una storia d’amore deve seguire altri consigli per poter dimenticare il partner…

