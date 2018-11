La fine di una storia d’amore può mettere in discussione il tuo benessere psico-fisico e lo stato d’animo: ecco 5 cose da non fare assolutamente per evitare di soffrire ancora di più!

Lasciarsi alle spalle una grande storia d’amore è sicuramente uno degli ostacoli più difficili da superare, specialmente quando si viene lasciati. Per il proprio benessere psico-fisico è, sicuramente, importante poter evitare in tutti i modi di soffrire ancora di più del dovuto e voltare un nuovo capitolo del libro della propria vita. Essere lasciati implica sofferenza, delusione, tristezza e, in certi casi, anche depressione: lo stato d’animo varia da persona a persona, infatti c’è chi riesce a gestire le emozioni in modo più razionale, chi invece si lascia completamente andare in un profondo burrone nero. Evitare una sofferenza maggiore è possibile se vengono evitate queste 5 cose…

Cose da non fare quando si viene lasciati

1. Stalking. Non fisico, ma sui social: spiare il suo profilo, vedere se aggiunge nuove foto, seguire le sue stories su instagram, sono sicuramente tutti comportamenti che non fanno bene alla propria salute. Evita, quindi, di stalkerarlo sui social ed eliminalo completamente anche da lì, oltre che dalla tua mente.

2. Buttarsi tra le braccia di un altro. Se il cuore è spezzato in mille pezzi, per ricomporre il puzzle non occorre di certo trovare subito un altro uomo. Conoscere un uomo subito dopo essere lasciati, non ti farà stare meglio: ogni minima cosa la collegherai facilmente a lui e, probabilmente, la maggior parte del tempo la passerai a fare paragoni…

3. Condividere sui social frasi e canzoni tristi. Non c’è cosa più brutta di quella di fare le vittime sui social network. Far vedere al tuo ex che stai soffrendo, non lo farà di certo tornare da te. Anzi! Quindi, evita di scrivere e condividere canzoni depresse sul tuo profilo facebook.

4. “Su i bicchieri, giù i pensieri”. Va bene una serata tra amiche e distrarsi un po’, ma in certi casi l’alcol potrebbe solo che peggiorare la situazione. Rientra tra le tipiche cose che una donna fa dopo la fine di una relazione… quindi, resisti alla tentazione e concediti giusto un bicchierino!

5. Lasciarsi andare. Un argomento molto delicato che richiede sicuramente più dettagli, purtroppo la fine di una storia d’amore comporta uno stato d’animo infelice e affranto. Ciò, la maggior parte delle volte, conduce in uno stato psicologico “nullo”, in cui ci si lascia andare completamente. Niente e nessuno sembra avere più importanza e tutto ruota intorno alle lacrime e alla tristezza. In questi casi, parlare con qualcuno sarebbe sicuramente il criterio migliore.

Inoltre una cosa da fare per evitare di soffrire di meno è di distrarsi in tutti i modi possibili: tenersi occupate e trascorrere la maggior parte della giornata a correre da una parte all’altra, ti permetterà di trovare poco tempo per pensare alla delusione che hai ricevuto.

