Sessualità fluida: ecco cosa vuol dire non essere né omosessuali né etero

La sessualità fluida indica tutte quelle persone che non si ritengono né omosessuali, né eterosessuali, tanto meno bisessuali. Ecco cosa significa!

Non importa quale sia il tuo sesso, il tuo orientamento o la tua età, una persona con la sessualità fluida non guarderà nessuna di queste caratteristiche. Una persona fluida si adatta ad ogni tipo di persona che ha davanti e può innamorarsi di qualsiasi sesso, quindi uomo o donna che sia, non rientrando, però, tra le categorie dei “bisessuali”. Quale sia la differenza non è ancora ben chiaro, ma i fluidi amano definirsi così perché ritengono di non far parte di nessuna categoria conosciuta e sentono di far parte di un “mondo liquido”, capaci di intrecciarsi con qualsiasi tipo di persona.

Chi sono le persone fluide

Un sondaggio condotto da una nota società britannica, la YouGov, ha rivelato che la metà dei giovani tra i 18 e 24 anni non si ritiene né omosessuale né eterosessuale, rientrando così nella categoria “bisessuale”. Infatti, le persone fluide possono essere definite anche in questo modo, con la piccola differenza che la bisessualità ha le sue sfumature.

Le persone fluide si adattano perfettamente in modo flessibile a tutte le situazioni e le condizioni, provando, però, in periodi diversi più attrazione verso un sesso piuttosto che l’altro. I bisessuali, invece, provano attrazione verso entrambi i sessi perennemente, provando, però, anche stati di confusione a lungo andare.

Quindi i due casi possono essere fonte di incertezza e confusione, ricorrendo anche ad aiuti esterni da parte di specialisti. In entrambi i casi, la maggior parte delle persone che si ritiene attratta da entrambi i sessi, con il tempo intraprende solamente una strada.

Sicuramente la miglior cosa da fare per poter godere di un benessere psico-fisico sin da subito è conoscersi fino in fondo. Purtroppo, la società di oggi non collabora con determinate situazioni…

Fonte foto: https://pixabay.com/it/ragazze-sessuale-sensuale-sexy-555657/