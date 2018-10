Anche gli uomini fingono l’orgasmo: ecco come e perché

Non solo le donne, anche gli uomini fingono l’orgasmo! Vi state chiedendo come fanno e perché? Scopriamolo insieme.

Fingere l’orgasmo è pratica purtroppo assai comune tra le donne, ma quello che forse non tutti sanno è che anche gli uomini possono farlo.

Lo dimostra un servizio pubblicato sulla rivista Time Out di New York, secondo cui ben il 30,6% degli uomini ha finto l’orgasmo. Ciò vuol dire che 3 uomini su 10 fingono di raggiungere l’apice del piacere. Come ci riescono e perché lo fanno? Vediamolo!

Come fanno gli uomini a fingere l’orgasmo

Ovviamente, per le donne è più facile fingere, perché l’orgasmo femminile è caratterizzato semplicemente da contrazione interna involontaria ed è difficile per gli uomini percepirla. Quest’ultimi, invece, al momento dell’orgasmo eiaculano.

Fingere è quindi più complicato, ma non impossibile, soprattutto se si usa il preservativo. Basta dare qualche spinta forte, mimare l’espressione tipica del piacere e fingere anche di avere il momento refrattario post-coitale. Sfilando rapidamente il preservativo e gettandolo lontano dagli occhi della partner, quest’ultima non può accorgersi di nulla. Ovviamente, in caso di rapporti non protetti, la cosa diventa più difficile.

Perché gli uomini fingono l’orgasmo?

Che un uomo possa dover fingere sembra impossibile: per i maschi è più facile avere orgasmi, perché dovrebbero far finta? In realtà, anche loro possono avere difficoltà in momenti particolarmente stressanti. Stanchezza, farmaci e alcol possono dare problemi di eiaculazione. Per un uomo, però, è difficile ammettere di non riuscire a raggiungere il piacere. Probabilmente il timore più grande è quello di non compiacere la propria partner, che potrebbe pensare a sua volta di non essere abbastanza bella/sexy/brava.

Insomma, per un uomo è forse ancora più imbarazzante che per una donna ammettere di non aver provato piacere. I motivi che spingono gli uomini a mentire non sono quindi poi tanto diversi da quelli delle donne!