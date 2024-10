Una fan confonde Alfa con Lazza e gli chiede aiuto per riconquistare il fidanzato. La risposta di Alfa sorprende il web.

Una fan cerca l’aiuto di Lazza per riconquistare il fidanzato, ma invia il messaggio alla persona sbagliata, finendo nelle mani di Alfa. Questo curioso aneddoto è stato raccontato dal cantante genovese sui suoi social. Ma cosa è successo? Scopriamo il simpatico aneddoto raccontato dal cantante.

Una richiesta inaspettata per Alfa

Tutto è iniziato quando una ragazza, intenzionata a fare un ultimo tentativo per riconquistare il fidanzato, ha deciso di chiedere aiuto al cantante Lazza.

La giovane fa sperava che un breve video da parte del rapper potesse convincere il suo compagno a tornare insieme a lei. Con grande determinazione, la fan ha scritto il suo messaggio con una richiesta specifica: “Ciao, sono Lazza, questo messaggio è da parte di […] che ti ama tanto e se si vuole tutto si può sistemare“.

Tuttavia, a causa di una svista, il messaggio è stato inviato ad Alfa, noto cantante genovese.

Lazza

Divertito dallo scambio, Alfa ha risposto alla fan con gentilezza: “Buongiorno, spero che le cose si risolvano, ma io non sono Lazza“.

Alfa ha, poi, condiviso il messaggio nelle sue Instagram Stories, a riprova del suo lato ironico e disponibile nei confronti dei fan.

Alfa e i siparietti con i fan

Non è raro che Alfa interagisca con i fan in modo simpatico e inaspettato. Appena un mese fa, infatti, il cantante aveva pubblicato una lettera ricevuta dalle sue vicine di casa, in cui queste si lamentavano dei rumori.

Anche in quel caso, Alfa ha risposto con umorismo, con un invito a partecipare gratuitamente ai suoi concerti.

Un episodio che ha fatto sorridere i fan del cantante e che hanno dimostrato quanto il cantante sia sempre pronto a scherzare anche nei momenti imbarazzanti.