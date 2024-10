Lo scoop di Fabrizio Corona: “Totti è tornato a tradire Noemi”

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona torna all’attacco di Francesco Totti e svela i presunti tradimenti a Noemi Bocchi.

Scoop di Fabrizio Corona che tramite il proprio canale Telegram è tornato a parlare di Francesco Totti e della sua relazione con Noemi Bocchi. Secondo l’ex re dei paparazzi, che ha dato qualche anticipazione di ciò che racconterà più avanti, l’ex bomber della Roma starebbe tradendo la sua nuova dolce metà come avrebbe fatto in passato con Ilary Blasi.

Fabrizio Corona, lo scoop su Totti e Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi

“Da Ilary Blasi a Noemi Bocchi, cambia partner ma non il vizio di Francesco Totti di tradire”. Sono queste le parole che Fabrizio Corona ha usato nel suo canale Telegram per annunciare un nuovo scoop sull’ex capitano della Roma.

“A breve la verità tra Totti e Ilary ve la svelerà nel mio nuovo libro in uscita a Febbraio. Non c’è bisogno che vi dica che svelerò tutte le bugie raccontate dalla coatta romana nel documentario di Netflix ‘UNICA’. Detto ciò, la Notizia Esclusiva che vi lancio in anteprima per voi del mio canale telegram è che Francesco Totti nella sua nuova vita ha semplicemente sostituito Ilary con Noemi, facendo esattamente la stessa vita di prima”.

I tradimenti

Il discorso di Corona è poi andato avanti entrando nel dettaglio e parlando di tradimenti: “Sapete cosa significa? È tornato a tradire Noemi regolarmente come ha fatto centinaia di volte ai tempi con Ilary. Giovedì in un famoso settimanale usciranno delle foto del Pupone paparazzato in un albergo di Roma con una ragazza, una ‘showgirl’ la quale, una volta ascoltata non ha smentito, anzi. State già provando ad indovinare di chi si tratta? Giusto il tempo di fare quello che dovevano fare (55 minuti circa) e dopo i due sono andati via subito”, ha aggiunto ancora Corona.