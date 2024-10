Giulia Salemi, nuova ecografia: “Ecco quanto pesa il vitellino…”

Momento molto personale per Giulia Salemi che è in dolce attesa del suo primo bebè. Gli aggiornamenti dopo l’ecografia.

Continua la gravidanza di Giulia Salemi che è in dolce attesa del suo primo bebè con Pierpaolo Pretelli che è già padre da una precedente relazione. L’influencer ha raccontato ai fan alcuni degli ultimi momenti vissuti con tanto di recente aggiornamento post ecografia arrivata dopo una giornata di esami davvero stancante.

Giulia Salemi, gli aggiornamenti dopo l’ecografia

Giulia Salemi

Attraverso le sue stories su Instagram, la bella Giulia ha raccontato che prima di effettuare l’ecografia si è dovuta sottoporre ad una serie di analisi. “Sono così stamattina, raga, un esame con tre prelievi di sangue. Gli aghi la mia fobia. Alle 7,30 mi hanno fatto bere un bicchiere di non so cosa dolcissimo per vedere la curva glicemica, sotto sequestro per due ore. Io che trattengo la nausea: aiutooo, voglio scappare!”, ha detto.

Successivamente, con tanto di foto in saletta, ecco l’ecografia: “Ieri sera abbiamo fatto una nuova eco di controllo. Il nostro vitellino pesa già 1,5 kg. Lato nome non abbiamo ancora deciso”, ha aggiunto in un’altra storia Instagram la ragazza.

Gli effetti della gravidanza

Ad inizio mese, la Salemi era stata protagonista di altri contenuti social davvero divertenti che riguardavano, appunto, la sua gravidanza. Nello specifico, Giulia aveva raccontato il cambiamento fisico che riguardava le sue forme: “Nel frattempo mi sono data una truccatina, un’aggiustatina e anche una gonfiatina”, aveva ironizzato la ragazza osservando il suo seno prosperoso lievitato in questi mesi. “Io sono scioccata, un sogno, io le voglio sempre così, le amo, spero durino tantissimo (ride ndr)”, aveva detto ai fan che la seguono tutti i giorni sui social. Staremo a vedere come procederanno i prossimi mesi. Secondo quanto risulta, il bebè dovrebbe arrivare intorno al mese di gennaio…