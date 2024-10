Grande Fratello, il segno sul collo di Lorenzo: “Ma è stata Shaila?”

Cosa è successo al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Sul collo del ragazzo è apparso un segno…

Sono senza dubbio i protagonisti di questi ultimi giorni del Grande Fratello, anche per via del loro momentaneo trasloco al Gran Hermano, la versione spagnola del reality. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato con il giovane che è stato messo sotto la lente di ingrandimento per un segno mostrato sul collo…

Grande Fratello, il segno sul collo di Lorenzo

Sono ore movimentate per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello con particolare riferimento a Shaila e Lorenzo. I due, come detto, sono volati in Spagna per “mischiarsi” per una settimana agli inquilini della Casa del Gran Hermano, la versione iberica del reality.

La Gatta e Spolverato, per ovvie ragioni, si sono quindi avvicinati, anche per questioni di lingua con il ragazzo che sta avendo qualche difficoltà a comunicare con gli altri ospiti dell’abitazione. A prendersi la scena, però, non sarebbero tanto le dinamiche con gli altri concorrenti, quanto quelle con Shaila, appunto. In questo senso è sbucato un segno sul collo di Lorenzo che secondo alcuni sarebbe dovuto proprio alla ex Velina…

Le teorie sui social

Tramite alcuni post su X, ex Twitter, diversi utenti del web, evidentemente seguaci del GF, hanno notato che sul collo di Spolverato sia apparso un segno. Molti lo hanno associato ad un “succhiotto” che potrebbe essere frutto dell’avvicinamento di Lorenzo a Shaila.

“Secondo me è stata Shaila”, “Ma cosa ha Lorenzo nel collo? Un succhiotto?”, e ancora: “Lorenzo ha un succhiotto nel collo. L’argentino sciancato c’ha limonato, Lorenzo da quello che so con Shaila hanno fatto l’amore”. Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dare qualche notizia in merito.