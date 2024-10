Amici, caos tra le ballerine: “Ti vuoi accanire per litigare”

Prime discussioni nella scuola di Amici: protagoniste le ballerine dopo una serie di compiti assegnati dalla prof Lettieri.

Sale la tensione ad Amici e a prendersi la scena in queste ore sono state le ballerine. Le allieve sono state chiamate ad esibirsi su richiesta della professoressa Deborah Lettieri che le ha volute vedere e, successivamente, stilare una classifica. Le esibizioni hanno visto una graduatoria ben diversa da quella di qualche giorno prima fatta dalla maestra Celentano e per questo sono nate delle discussioni…

Amici, i compiti per le ballerine

Alessandra Celentano

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda su Canale 5, la maestra Lettieri ha convocato le ballerine per discutere dei compiti che nelle ore precedenti erano stati assegnati dalla prof Celentano che, come conseguenza, aveva poi stilato una classifica.

“So che avete fatto un lavoro con la maestra Celentano. Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve delle altre come se fosse il gran guru della danza. Faremo un altro lavoretto oggi. Sono convinta che a seconda di come uno si giochi le proprie carte, i risultati possono cambiare […]”.

A seguito di questa premessa, le ballerine si sono esibite ma la classifica finale ha rovesciato tutto quella della Celentano scatenando le polemiche tra le ragazze.

Dopo aver saputo del compito della maestra Celentano, Deborah Lettieri convoca le ballerine e… #Amici24 pic.twitter.com/t1lYkQxP0Z — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2024

La discussione tra allieve

In particolare Alessia è rimasta colpita dalla classifica e dalle scelte della Lettieri e ne ha voluto parlare prima con lei, con tanto di piccola discussione, e poi con le compagne. Proprio con loro, però, sono state scintille: “Ieri non vi lamentavate così tanto”, hanno detto alcune ragazze.

Alessia, invece, ha detto: “Io non mi sono lamentata. A me sembra assurdo che nella gara femminilità Sienna sia ultima”. E ancora rivolgendosi a Rebecca: “Ascolta, a voi vi dà fastidio che sono prima io. Non mi va di discutere. Non ha alcun fine che ne parliamo. Se tu vuoi accanirti con me allora…”.