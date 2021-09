L’ira dell’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona, stavolta si è rivolta contro il vincitore di Amici 2020, Sangiovanni. Lo accusa di aver scelto la strada più facile per ottenere la fama.

“Sei solo un prodotto commerciale,” le parole di Fabrizio Corona sono dure e non lasciano spazio ai fraintendimenti. L’ex Re dei Paparazzi si rivolge sprezzante a Sangiovanni, il neo-vincitore di Amici 2020.

Nelle ultime ore Sangiovanni è stato protagonista di uno sfogo sui social nel quale affermava di volere maggiore privacy sulla sua relazione Giulia Stabile, ex concorrente di Amici. Mentre Sangiovanni si difendeva dichiarando di non volere che i fans si arrogassero il diritto di commentare la sua vita privata, Corona condivideva il suo sfogo sul suo profilo social criticandolo aspramente.

“Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa…”

Nelle stories Instagram Fabrizio Corona lancia un vero e proprio attacco al giovane vincitore di Amici 2020 : “Hai fatto il reality più famoso d’Italia. Hai fatto fotografie posate e paparazzate per tutte le copertine dei giornali più commerciali e gossippari d’Italia”.

Secondo il messaggio di Corona, Sangiovanni dovrebbe solo ringraziare per la popolarità ottenuta e risparmiarsi inutili requisitorie contro i fans. E ancora, ribadisce: “Sei solo un prodotto commerciale da tv popolare. Se fossi stato un Artista non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla popolarità e a un milione di followers.”

Da esterni si potrebbe commentare “Da che pulpito vengono certe dichiarazioni…” Certo è che Corona ha voluto dare a Sangiovanni una bella strigliata, con una predica quasi partenalistica. Ma perché tanto rancore? Le ragioni che hanno scatenato l’ira di Fabrizio Corona sono ancora da individuare.