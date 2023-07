Fabri Fibra ha dato il via al tour dell’estate 2023: vediamo qual è la scaletta che porterà in scena e tutte le date dei concerti.

I fan italiani di Fabri Fibra non stanno nella pelle: il rapper ha dato il via al suo tour dell’estate 2023. Quindici tappe in giro per l’Italia, con una scaletta delle più belle canzoni, sia passate che recenti, di Fabrizio Tarducci. Vediamo quali sono i brani che porterà in scena e tutte le date.

Fabri Fibra, tour dell’estate 2023: la scaletta dei concerti

Per la gioia dei fan Fabri Fibra torna ad esibirsi dal vivo con il tour dell’estate 2023. La data zero è stata quella dello scorso 11 giugno presso l’Antistadio Selva Piana di Campobasso, mentre quella conclusiva è fissata per il 26 settembre a Roma, all’Auditorium Parco della musica Ennio Moricone. Di seguito, la scaletta delle canzoni che l’artista porterà in scena durante la tournée estiva 2023:

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra / Applausi per Fibra

Rap In Vena / Non Crollo / Non Fare La Puttana

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

Con il tour dell’estate 2023 Fabri Fibra si esibisce con 26 canzoni, scelte tra tutti i suoi successi. Dal passato al presente: il rapper ha selezionato con cura i brani da portare in giro per l’Italia. La sua intenzione è quella di ripercorrere con i fan la sua carriera ventennale.

Fabri Fibra: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Fabri Fibra: