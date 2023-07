Dove abitava Federico Fashion Style insieme alla ex moglie Letizia Porcu? Vediamo la loro casa.

Dopo la separazione dalla compagna Letizia Porcu e dopo il suo coming out, a distanza di tempo, Federico Fashion Style ha dichiarato in preda alle lacrime che la sua casa sarà destinata alla ex moglie. Una casa che rispecchia in tutto e per tutto lo stile eccentrico, eccessivo e lussuoso del parrucchiere più acclamato della televisione italiana! Vediamo i dettagli.

Oro, lusso e sfarzo…

Una casa degna del parrucchiere del Salone delle Meraviglie. Uno stile che rispecchia quello che Federico Fashion Style utilizza per l’arredamento sei suoi saloni sparsi per tutta Italia. Partendo dalla zona living quello che si può intravedere dalle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, il colore dominante è il bianco che caratterizza le pareti e il pavimento di marmo.

Salta subito all’occhio lo stile barocco che ritroviamo in tutta la casa, tutte le pareti sono infatti decorate con boiserie floreali e la carta da parati, di un beige molto tenute, è caratterizzata da una stampa dallo stile romantico. Lampadari chandelier trasparenti da muro illuminano poi il corridoio dove è presente un alto specchio.

Proprio da questa angolazione il famoso parrucchiere della tv è solito farsi selfie per mostrare i suoi look ricercati e come si vede da questa foto, oltre al bianco, l’oro è il secondo colore dominante della casa a riprova del fatto che lo stile barocco e sfarzoso è l’elemento portante dell’arredamento.

Continuando il tour della casa arriviamo al bagno, anche qua il bianco è il colore dominante: marmo sul pavimento e sulle pareti e un’imponente vasca nel quale rilassarsi.

Oro e bianco anche in camera da letto!

Anche per la camera padronale Federico Fashion Style ha mantenuto il suo amore per lo sfarzo e per lo stile barocco. Il letto ha un’ampia testata imbottita in pelle bianca e una cornice intarsiata completamente oro. Come non notare poi l’eccentrico muro, completamente leopardato sui toni del beige e del panna.

Ultimo tocco di classe…

…la piscina! Durante le riprese de Il salone delle meraviglie 2020 il parrucchiere aveva mostrato anche la meravigliosa piscina esterna adornata con statue argentate lungo i bordi.