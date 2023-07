Quali sono le frasi più belle sui fiori? Vi presentiamo una selezione di citazioni, molte delle quali scritte da personaggi noti.

Le frasi sui fiori sono utili per bigliettini di auguri destinati a persone importanti, oppure da utilizzare sui social per condivisioni a tema. Vediamo quali sono le citazioni più belle, scritte sia da personaggi di un certo calibro che da anonimi.

Le più belle frasi sui fiori

I fiori sono sempre graditi. Quanti non sorridono davanti ad un dono di questo tipo stanno solo cercando di mantenere un tono, o magari sono infuriati con il mittente. Che sia un mazzo di margherite, di tulipani, di rose o di ciclamini conta poco: i fiori mettono allegria. Certo, basta che non si riceva una composizione di crisantemi. In questo caso, il discorso cambia un po’. Scherzi a parte, le frasi a tema sono davvero tante, alcune scritte da personaggi di un certo calibro e altre da anonimi. Di seguito, una selezione di citazioni che potete utilizzare all’occorrenza:

L’uomo diventerebbe folle di sogni se i fiori brillassero nel cielo e non ai suoi piedi. (Grigore Vieru)

Una delle cose più affascinanti nei fiori è il loro meraviglioso riserbo. (Henry David Thoreau)

Chi non ha pane, ma compera fiori, è un poeta. (Proverbio Turco)

Qual è la differenza tra “Mi piaci” e “Ti amo”? Buddha risponde: quando ti piace un fiore, lo prendi. Quando ami un fiore lo innaffi tutto il giorno. Chi comprende questo, capisce la vita. (Buddha)

Se in un giorno di inverno grigio ed apparentemente interminabile riceveremo un piccolo mazzo di giacinti, accompagnati da due righe che dicano: “Cara signora, mi sembra che questi siano i primi giacinti della stagione: glieli mando, per ricordarle che la primavera è vicinissima”. (Irene Brin)

Dammi odoroso all’alba un giardino di fiori bellissimi dove io possa camminare indisturbato. (Walt Whitman)

Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora stanco dei colori. (Fabrizio Caramagna)

L’amore è il solo fiore che possa fiorire senza l’aiuto delle stagioni. (Khalil Gibran)

La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele. (Victor Hugo)

I fiori hanno un’ influenza misteriosa e sottile sui sentimenti, analogamente a certe melodie musicali. Rilassano la tensione della mente. Dissolvono in un attimo la sua rigidità. (Henry W. Beecher)

Se potessimo vedere chiaramente il miracolo di un singolo fiore, l’intera nostra vita cambierebbe. (Buddha)

Il fascino di un fiore è nelle sue contraddizioni – così delicato nella forma ma forte nel profumo, così piccolo nelle dimensioni ma grande nella bellezza, così breve nella vita ma con un effetto così lungo. (Terri Guillemets)

I fiori hanno una espressione del volto, come gli uomini o gli animali. Alcuni sembrano sorridere; altri hanno un’espressione triste; alcuni sono pensierosi e diffidenti; altri ancora sono semplici, onesti e retti, come il girasole dalla faccia larga e la malvarosa. (Henry Ward Beecher)

Il fiore che tieni nelle tue mani è nato oggi e ha già la tua età. (Antonio Porchia)

Gli abitanti di un pianeta senza fiori penserebbero che noi dovremmo essere sempre pazzi di gioia, ad avere tali cose intorno a noi. (Iris Murdoch)

Il fiore si nasconde nell’erba, ma il vento sparge il suo profumo. (Tagore)

I fiori mi hanno parlato più di quanto posso dire scrivendo. Sono i geroglifici degli angeli, amati da tutti gli uomini per la bellezza del loro carattere, perché pochi possono decifrare anche frammenti del loro significato. (Lydia M. Child)

Spero un giorno di incontrare Dio, perché voglio ringraziarlo per i fiori. (Robert Brault)

L’odore è l’intelligenza dei fiori. (Henry de Montherlant)

Il fiore è la poesia della riproduzione. Si tratta di un esempio della seduzione eterna della vita. (Jean Giraudoux)

Preferirei piuttosto avere rose sul mio tavolo che diamanti attorno al collo. (Emma Goldman)

Ogni fiore è un’anima che sboccia nella Natura. (Gérard de Nerval)

Non ho eroi, tranne i fiori e i bambini. (Marty Rubin)

Conta i fiori del tuo giardino, non le foglie che cadono. (Romano Battaglia)

Devo avere fiori vicino a me, sempre, e sempre. (Claude Monet)

Ci sono fiori dappertutto per chi è capace di vederli. (Matisse)

I fiori non li posso veder morire, per questo li metto sulla tela e così vivono più a lungo. (Marc Chagall)

Il primo uomo della preistoria che compose un mazzo di fiori fu il primo a lasciare lo stato animale: egli comprese l’utilità dell’inutile. (Okakura Kakuzô)

Citazioni sui fiori perfette per ogni evenienza

Di frasi sui fiori ce ne sono tante, alcune più profonde delle altre. E’ per questo che vanno bene per ogni evenienza, non bisogna fare altro che sceglierne una – o più – e scriverla su un bel bigliettino oppure condividerla sui social. Di seguito, una selezione di citazioni: