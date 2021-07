Fabio Rovazzi, durante un’intervista televisiva, è tornato a parlare del litigio che nel 2018 lo ha portato ad allontanarsi dal rapper Fedez.

Fabio Rovazzi è stato il protagonista di una nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste dedicate ai personaggi dello spettacolo di Sky TG24. Il noto cantante e youtuber milanese, ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, si è raccontato in Rovazziland e qui fra sogni, aneddoti e riflessioni, l’artista ventisettenne ha parlato anche del litigio che nel 2018, lo ha portato ad allontanarsi (artisticamente ed umanamente) dal collega Fedez. Ecco tutti i dettagli.

Rovazzi e Fedez: un sodalizio artistico terminato nel 2018

Fabio Rovazzi e Fedez prima del 2018 sono stati i protagonisti di grandi successi e progetti discografici ma, per cause ancora ignote, i due artisti hanno scelto di interrompere questo fortunato sodalizio (sia sul palco che fuori). Nessuno dei due cantanti si è mai espresso chiaramente sull’argomento ma nell’ultima intervista andata in onda per Sky Tg 24, è stato proprio lo stesso Rovazzi ad aggiungere qualche dettaglio in più sulla vicenda.

“È una situazione difficile da spiegare quella lì…Mi dispiace molto perché era un’amicizia vera” – ha dichiarato Rovazzi parlando del legame con Fedez – “Nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono. Era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”.

Fedez

Rovazzi ancora una volta non scende nei dettagli che hanno causato questa rottura ma pare ci tenga a sottolineare un aspetto che ha influito proprio su tutta la questione: “Poi da un lato c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui”.

Rovazzi sulla lite con Fedez: “Sono molto dispiaciuto…”

Fabio Rovazzi ammette anche che ad arrecargli dispiacere in questa storia è stato anche l’aspetto pubblico. “Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente”.