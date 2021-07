L’aspirante attrice Marta Delogu si è sfogata via social dopo aver smentito la notizia del suo presunto flirt con Eros Ramazzotti.

Nessun flirt in corso tra Marta Delogu ed Eros Ramazzotti: la 22enne aspirante attrice – che nei giorni scorsi era stata paparazzata da Chi a Mykonos in compagnia del cantante – ha dichiarato che la loro sarebbe solamente una splendida amicizia e a seguire si è sfogata per le cattiverie e gli insulti che le sarebbero arrivati via social (a suo dire in prevalenza da donne) per la sua presunta liaison con il cantante.

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: FAKE NEWS. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolare modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne“, ha scritto nel suo sfogo la Delogu.

Marta Delogu: la smentita su Eros Ramazzotti

Nessun flirt in corso tra Marta Delogu ed Eros Ramazzotti: la notizia è stata smentita dai due diretti interessati e la 22enne si è sfogata via social per esser stata travolta dall’ondata di gossip e da una valanga di insulti (che le sarebbero stati inviati, presumibilmente, dalle fan del cantante). I due erano stati paparazzati da Chi a Mykonos nei giorni scorsi, e le foto del loro abbraccio aveva rapidamente dato adito al gossip (che si è rivelato infondato).

In seguito all’avvistamento anche Ramazzotti era intervenuto via social smentendo la notizia: “Cari amici vicini e lontani ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete sono cagate, più lontane che vicine. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente: sono tutte cavolate. Con tutto quello che succede ci attacchiamo a questo…”, aveva scritto nelle sue stories.

Ramazzotti: la vita da single

Dopo la fine del suo secondo matrimonio (con Marica Pellegrinelli) Eros Ramazzotti ha dichiarato di essere single e ha precisato di volersi prendere del tempo per sé per i suoi figli. Il cantante è padre di Aurora (nata dal suo amore per Michelle Hunziker) e di Gabrio Tullio e Raffaella Maria, entrambi avuti insieme a Marica Pellegrinelli. Oggi il cantante ha un ottimo rapporto con i suoi figli e con le sue ex mogli, con cui ha sempre cercato di mantenere un legame pacifico.