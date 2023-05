All’Eurovision vedremo Marco Mengoni nella finalissima: questo perché l’Italia è parte dei Big Five

Blanco e Mahmood sono stati i rappresentanti italiani all’Eurovision 2022, Marco Mengoni sarà invece colui che porterà i colori italiani nell’edizione del 2023. Come già accaduto ai due precedenti vincitori del Festival (e prima di loro ai Maneskin), anche Mengoni col suo brano Due vite sarà sul palco solamente sabato 13 maggio, nella serata della finalissima. Non ci sarà nelle due semifinali nel corso della settimana. Questo per un motivo: il cantante di Ronciglione fa parte dei Big Five, cioè di quella rosa di concorrenti ciò qualificati per la finale. Ma come si fa ad entrare in questa cinquina e perché c’è anche l’Italia? Il motivo è presto spiegato.

Marco Mengoni sanremo 2023

Eurovision 2022: I Big Five

Perché l’Italia è già in finale all’Eurovision 2023? Il nostro Paese è parte dei Big Five: tre di questi, Francia, Germania e Italia, hanno dato vita alla manifestazione, e a loro si sono poi aggiunti l’Inghilterra e la Spagna.

