Eros Ramazzotti è finito nell’occhio del ciclone per una battuta fatta in merito alla sua ex moglie, Michelle Hunziker.

Ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, Eros Ramazzotti si è lasciato sfuggire quello che per molti sarebbe stato uno scivolone in merito alla sua ex moglie, Michelle Hunziker. Il cantante è stato messo difronte alla gigantografia di una nota pubblicità fatta in passato dalla showgirl incentrata sul suo lato B, e a seguire Pio e Amedeo hanno iniziato a fargli delle domande “scomode” riguardanti la sua ex moglie: “Tutta Italia vuole sapere questa cosa da Michelle: perché ride sempre? Che ca*z c’ha da ridere?”, hanno chiesto i due, mentre Eros ha replicato: “Ma perché non lo chiedete a lei? A letto, vi assicuro, non rideva. Almeno lì…”.

Eros Ramazzotti: la battuta su Michelle Hunziker

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera nei confronti di Eros Ramazzotti: in tanti infatti hanno trovato la sua battuta a Felicissima Sera di cattivo gusto. Il cantante per il momento ha preferito non replicare alle polemiche che si sono scatenate contro di lui in rete e in tanti si chiedono se la bufera è destinata a placarsi.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono detti addio nel 2002 dopo 8 anni d’amore e la nascita della figlia Aurora. Dopo il divorzio i due noti volti del mondo dello spettacolo hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene della figlia, oggi molto legata ad entrambi.

Le polemiche contro Pio e Amedeo

Eros Ramazzotti non è stato l’unico ad attirarsi contro numerose critiche a Felicissima Sera. Pio e Amedeo sono finiti nell’occhio del ciclone per aver fatto uno sketch contro gli stereotipi del politically correct. “Nemmeno r***hione si può dire più, ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo stolto. Se vi chiamano r***hioni, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma nel cervello: è l’intenzione. L’ignorante si ciba del vostro risentimento”, hanno dichiarato i due in diretta tv.