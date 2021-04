Checco Zalone ha condiviso via social il video della sua nuova canzone, La Vacinada, realizzato in compagnia del premio Oscar Helen Mirren.

Checco Zalone ha lanciato quello che probabilmente finirà per essere il nuovo tormentone dell’estate 2021: in compagnia dell’attrice britannica Helen Mirren, il comico italiano ha realizzato un esilarante videoclip in sostegno della campagna di vaccinazione contro il Covid. Nel video musicale Zalone si invaghisce di Helen Mirren non appena apprende che lei sia vaccinata. La canzone è stata scritta dallo stesso Zalone in uno spagnolo volutamente maccheronico, mentre le riprese sono state effettuate nelle campagne leccesi.

Helen Mirren è cittadina “adottiva” del Salento, dove possiede una masseria, e in passato ha confessato di aver scoperto la comicità di Zalone guardando un suo film in aereo. L’attrice ne sarebbe rimasta folgorata: “Zalone è divertente ma è anche dotato di un grande cuore, mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Con lui girerei subito un film, ma c’è un problema: è più bravo di me“, aveva confessato l’attrice a Il Messaggero. Con il videoclip La Vacinada la Mirren ha realizzato il suo sogno di recitare insieme a Zalone, e il brano già si preannuncia un grande successo.