Nuove emoji nel 2021: ecco quali saranno le nuove faccine che potremo utilizzare sui social network, nelle chat, nei servizi di messaggistica istantanea e nelle email.

C’è una valanga di nuove emoji in arrivo su tutti i nostri dispositivi nel 2021! Dalle faccine esauste al cuore in fiamme. Sono state presentate in questi giorni le 217 emoji che potremo utilizzare nei prossimi mesi. Faccine e simboli che, come sempre, servono a raccontare il nostro mondo. E così, dopo anni di gesti sereni e gioiosi, ora le emoticon hanno il compito per nulla semplice di descrivere il nostro stato d’animo nel periodo della pandemia e della relativa crisi economica. Ecco quali sono le principali novità in arrivo!

Emoji: nel 2021 meno faccine sorridenti?

Ad annunciare tutte le novità in arrivo in ambito emoticon è stato l’Unicode Consortium, una società no profit che riunisce anche alcuni colossi come Google e Facebook, e che ogni anno stabilisce gli standard delle nuove faccine che raggiungeranno i nostri dispositivi.

Se già in anni ‘normali’ la curiosità attorno alle nuove emoticon è alta, in questo difficile periodo di pandemia l’attesa è ancora più alta. Anche perché le ultime statistiche di Emojipedia raccontano che negli ultimi mesi c’è stato un calo nell’utilizzo di faccine sorridenti. Complici i problemi della nostra quotidianità, anche nei nostri dialoghi virtuali siamo dunque più pensierosi e seri, se non anche tristi.

Le nuove emoji: in arrivo la donna con la barba

Ma non si può certo rinunciare all’amore, nemmeno in un anno difficile come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. E così tra le novità del 2021 compaiono curiose emoji come la donna con la barba, ovviamente in sei varianti di colore della pelle. Arriveranno inoltre nuove emoji di coppie composte da uomo e donna, due donne e due uomini. Tra le novità più importanti ci sono però anche la faccina esasuta e quella con gli occhi a spirale, mentre per quanto riguarda i cuori, è in arrivo un cuore in fiamme e un cuore fasciato. Ecco alcuni esempi: