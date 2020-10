Sia Meghan Markle che Kate Middleton amano i profumi di Jo Malone e non solo. La regina Elisabetta II, invece, punta sul classico Floris.

Vi siete mai chiesti che tipo di profumi usano i reali di corte inglesi? Se la risposta a questa domanda è no, beh vi sveliamo noi qualche curiosità in merito e non solo. Intorno alla creazione di alcuni profumi, ideati per principi e principesse, ci sono anche degli aneddoti da raccontare come quello che riguarda i Duchi di Sussex.

Meghan Markle: i profumi preferiti

Chi ha creato il profumo per Meghan Markle e il marito Harry? Ci ha pensato Floris che ha ideato una fragranza anche per il matrimonio della regina Elisabetta II. Ma non è tutto perché la Markle, secondo quanto si apprende dal libro Finding Freedom – la biografia dei Duchi di Sussex – ha richiesto una fragranza anche per la St. George Chapel del Castello di Windsor, chiesa in cui si è sposata, dal momento che c’era un odore che non le piaceva.

Principe Harry e Meghan Markle

Siete curiosi di sapere quale profumo l’ex attrice americana ha scelto per il suo matrimonio? Baies, creata da Diptyque. Una fragranza di rose e di foglie di ribes nero. I profumi preferiti dalla Markle? Ne sono tre: Oribe’s Côte d’Azur Eau de Parfum e due fragranze di Jo Malone.

Kate Middleton e i profumi di Jo Malone

Così come la cognata anche Kate Middleton, moglie del principe William, è una fan dei profumi di Jo Malone. Per il suo matrimonio, però, ha optato nell’indossare un altro profumo, White Gardenia Petals, realizzato da Illuminum London. Inoltre il prezzo del profumo è abbordabile per tutti quelli che lo vogliono provare dal momento che costa solo 80 sterline.

Insomma, anche dal punto di vista delle fragranze, Kate si conferma essere molto attenta alle spese: del resto era assolutamente intuibile anche dalle sue scelte di stile e dagli outfit che di cerimonia in cerimonia ama riciclare.