In inverno su Rai Uno arriverà The Voice Senior: il talent con tutti aspieanti cantanti over 60 è condotto da Antonella Clerici.

Dopo aver fatto registrare sempre ottimi ascolti nelle sei edizioni in onda su Rai 2, The Voice torna sul piccolo schermo ma su Rai 1. E non è un’edizione come le altre: quella in onda dal mese di novembre è infatti dedicata esclusivamente ad aspiranti cantanti over 60. Non a caso il nome del programma muta in The Voice Senior. Una novità che ci si aspetta che possa essere apprezzata dal pubblico che in questi anno ha seguito in massa il talent su Rai 2.

The Voice Senior: quando inizia

A differenze delle scorse edizioni, con il passaggio su Rai 1 il numero di puntate di The Voice Senior è stato ridotto da 8 a 5 (erano state addirittura 14 dalla seconda alla quarta edizione).

Antonella Clerici

La prima puntata va in onda venerdì 13 novembre, per cinque settimane, fino a venerdì 11 dicembre, The Voice Senior accompagna in prima serata il pubblico di Rai 1.

The Voice Senior: i giudici e i conduttori

A condurre questa prima edizione di The Voice Senior è Antonella Clerici, che raccoglie così l’eredità di Simona Ventura, padrone di casa della scorsa edizione. Ma la nuova conduttrice non è l’unica novità per quanto riguarda il cast, cambiano infatti anche i giudici.

Su una delle quattro sedie da coach torna a sedersi Al Bano, già protagonista nonché vincitore della quinta edizione. Il cantante pugliese (è stato lui stesso ad annunciare la sua presenza di The Voice Senior) non sarà però da solo: divide infatti la sua sedia con la figlia Jasmine Carrisi, come era capitano a Roby Facchinetti e al figlio Francesco nella terza edizione.

Le altre tre sedie da coach vanno invece a Marco Masini, Elodie e Fabio Ravazzi: per tutti e tre si tratta della prima esperienza nel ruolo di giurati di The Voice.