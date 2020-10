Come trovare immagini gratis su Google: tutto quello che bisogna sapere sul nuovo strumento del motore di ricerca per trovare foto libere da diritti.

Utilizzare liberamente immagini prese dai motori di ricerca è una prassi comune, ma spesso e volentieri illegale. Anche per questo, Google ha scelto di venire incontro alle esigenze degli utenti, per evitare violazioni di copyright e così difendere anche gli autori delle fotografie che spesso vengono utilizzate senza alcun consenso. Big G ha infatti implementato sulla sezione Immagini un nuovo strumento in grado di rendere più mirata la ricerca delle immagini più utili per i nostri scopi. Ecco in cosa consiste e come funziona!

Google: come trovare immagini prive di diritti

Per selezionare in modo consapevole le immagini più utili per i nostri lavori, Google ha inserito nel motore di ricerca della sezione Immagini un filtro molto utile. Si chiama Diritti di utilizzo, e si trova sotto la voce Strumenti. Attraverso questo filtro è possibile selezionare solo le immagini con licenza Creative Commons (quindi utilizzabili liberamente) o con altro tipo di licenze.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/computer-classe-google-ricerca-mac-1014397/

Nel caso la licenza non sia Creative Commons, è possibile capire che tipo di immagini abbiamo di fronte grazie a Mountain View, che può farci scaricare l’immagine (gratuitamente o meno) l’immagine dalla piattaforma che ne detiene i diritti.

Cosa succede però se Big G non dispone dei dati relativi a una certa immagine? Semplice, viene contrassegnata con la scritta “potrebbe essere coperta da copyright“. In questo modo l’utente è informato del fatto che, se sceglie di utilizzarle, rischia di incappare in sazioni.

Immagini gratis: le alternative a Google

Se non si è molto pratici con il mondo di internet, comunque, sono disponibili diverse alternative a Google Immagini. In particolare, stiamo parlando di librerie online con immagini utilizzabili a titolo gratuito. Tra queste ricordiamo: Unisplash, Pixabay, Pexels, StockSnap, Burst, PNGPlay e Icon8. In questi casi è comunque consigliabile supportare gli autori e i creatori delle immagini inserendo i crediti nel proprio sito o nel proprio progetto di lavoro.

Di seguito esempi di foto su Pixabay:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/computer-classe-google-ricerca-mac-1014397/