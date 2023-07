Bravissima e bellissima ma con i suoi “segreti”. Emma Marrone ha svelato un particolare curioso relativo ai suoi outfit…

Amatissima non solo per le sue canzoni ma anche per il suo modo di essere, sempre molto diretta e sincera. E allora ecco che Emma Marrone non si fa problemi a svelare un suo particolare segreto in ambito look che le permette di camuffare qualche piccola imperfezione. Di cosa si tratta? Dell’uso di una panciera…

Emma e la panciera sotto i jeans: il retroscena

Emma Marrone

Protagonista del Tim Summers Hits 2023 con la puntata andata in onda su Rai 2 domenica 16 luglio, Emma ha svelato, dopo le sue esibizioni, proprio questo particolare segreto relativo ai suoi look.

La cantante, salita sul palco prima sulle note di ‘Mezzo mondo’, poi in coppia con Tony Effe per cantare ‘Taxi sulla luna’, al termine della performance si è avvicinata ai conduttori della serata, Nek e Andrea Delogu e durante uno scambio con la donna ha svelato proprio questo retroscena.

La cantante si è complimentata con la Delogu per il suo fisico. Da qui la battuta di Andrea sul fatto che per sembrare più magra stava “trattenendo il fiato”. Dal canto suo la Marrone ha dunque replicato, come riportato da Fanpage, rivelando che lei, per evitare di trattenere il respiro, fa uso di una panciera.

Senza peli sulla lingua e molto diretta, Emma ha stupito tutti con la sua sincerità anche se crediamo non ne abbia assolutamente bisogno.

Intanto l’artista ha appena festeggiato il doppio disco d’oro con i suoi pezzi Taxi sulla Luna e Mezzo mondo:

Una signora é svenuta.

Io 🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/0AD2cPtzwR — Emma Marrone 🌎 (@MarroneEmma) July 17, 2023

Di seguito anche un post Instagram di Rai 2 con l’ultima esibizione della cantante: