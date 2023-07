Battaglia a distanza via social tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi? Secondo qualche utente sì e ci sarebbe anche un “divieto”.

Si torna a parlare di una “sfida” social a distanza tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi, passato e presente nella vita amorosa di Francesco Totti. Se qualche settimana fa si era parlato che le due donne tendono a copiarsi o, per lo meno, ad imitarsi con alcuni scatti social, adesso nelle loro personalissima battaglia ci sarebbero finiti, seppur in modo “innocente”, i rispettivi figli.

Ilary Blasi, spunta il “divieto” social per Noemi Bocchi?

Ilary Blasi

Dando uno sguardo alle recenti stories Instagram delle due donne chiamate in causa, è possibile capire come la Bocchi e Totti siano tornati dalla vacanza in America vissuta con i figli dell’ex campione della Roma e i due di Noemi. A confermare la situazione, una foto della Blasi che si è ricongiunta con la figlia più piccola Isabel. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha pubblicato uno scatto con scritto “Finalmente” immortalando solo i piedi della piccola.

Un comportamento simile lo ha tenuto la Bocchi che, dal canto suo, però, ha condiviso una foto con i suoi due figli che si trovavano ai lati proprio di Isabel. La piccola, però, è stata “censurata” con una emoticon sul volto.

Secondo alcuni utenti, trattandosi della prima volta che accade una cosa simile, potrebbe esserci stato un “divieto” da parte della presentatrice tv.

Va detto, in realtà, che magari si tratta solo di un modo piuttosto sereno e normale di tutelare la piccola senza andare troppo a cercare “battaglie” tra le due donne. Vedremo se ci sarano altri comportamenti simili per capirne di più.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della Bocchi con i suoi figli: