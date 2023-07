Sembrano essere tornati insieme Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e i loro fan pensano anche a come potrebbero essere i loro… figli.

Sembrava essere finita del tutto la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e invece le cose sembrano essere, ancora, cambiate. I due si sono mostrati insieme e, pare, che siano nuovamente una coppia. Un qualcosa che ha generato grande entusiasmo da parte dei fan dei due ragazzi ex GF Vip, tanto da portare a pensare a futuri… figli. Per ora solo a livello di immaginazione ma anche con tanto di foto.

La foto dei figli ipotetici di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli

Sui social è un attimo che una tendenza venga applicata a qualsiasi cosa. E nel caso di Oriana e Daniele a quelli che potrebbero essere i loro futuri figli. Infatti, i fan dei due ragazzi si sono divertiti ad utilizzare un’applicazione che mostra come erano le persone da piccole.

Nel caso dei due ex GF, la foto è diventata virale e in molti non solo si sono inteneriti pensando alla modella e al ragazzo ma anche ipotizzando come sarebbero stati dolci e belli anche i loro figli.

Nel doppio scatto che circola sul web, infatti, si vedono gli Oriele in versione bambina e questo ha generato la forte immaginazione dei fan che crede che i loro figli potrebbero non essere troppo distanti dalle foto in questione.

Di seguito anche la foto pubblicata da un utente Twitter con quelli che potrebbe essere i futuri figli degli Oriele: