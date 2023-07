L’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri non è stata bene durante un concerto ed è stata soccorsa. Come sta adesso.

Imprevisto di salute per Giorgia Soleri ormai ex di Damiano dei Maneskin. La donna, sempre molto attiva sui social e seguitissima, ha avuto un malore durante un concerto, nel corso dell’evento Rock in Rome. Per al ragazza, per fortuna, il peggio sembra passato ma lo spavento e le tempistiche sono state davvero sfortunate. A raccontare tutto la stessa diretta interessata.

Giorgia Soleri, malore al concerto: come sta

Giorgia Soleri

Attraverso alcune stories su Instagram, la Soleri stava raccontando ai suoi tanti seguaci social l’esperienza che stava vivendo al Rock in Rome per il concerto degli Arctic Monkeys. Grandi emozioni, trepidazione e tante foto. Nulla di strano e anormale, se non fosse che ad un certo punto il racconto della ragazza si è trasformato.

Infatti, nelle stories ecco i soccorsi e un suo scatto nella zona degli interventi dello staff medico. La Soleri, infatti, ha avuto un malore: “Un attacco di dolore acuto. Tendo a sopravvalutare il mio corpo ultimamente”, ha spiegato.

Dopo qualche minuto di silenzio, però, ecco anche l’aggiornamento sulle sue condizioni: “Ma tra intramuscolo di antidolorifico e barelle son comunque riuscita a sentire il concerto ( e a sentirmi meglio soprattutto)”.

L’influencer combatte da tempo con delle patologie davvero fastidiose e dolorose e, anche per questo, si è fatta portavoce di tutte quelle donne che, come lei, affrontano ogni giorno tale situazione. Il racconto di quanto le è accaduto, probabilmente, è stato fatto anche per far capire che in tante vivono questa condizione.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer: