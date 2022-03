Oggi è una giornata speciale per Emma Marrone, il giorno in cui festeggia i suoi 12 anni di carriera. Ecco il messaggio per tutti i suoi fan.

II 29 marzo 2010 Emma Marrone entrava ufficialmente nel mondo della musica italiana, vincendo l’edizione di quell’anno di Amici di Maria De Filippi. Da allora, Emma non ha mai smesso di scalare la vetta del successo e oggi festeggia i suoi 12 anni di carriera.

Tanti sogni ancora chiusi nel cassetto, ma per Emma Marrone quello che ha raggiunto fino ad oggi è davvero un grandissimo successo. Con milioni di fan in tutta Italia, la cantante salentina ha deciso di dedicare parole d’amore e d’affetto a tutti coloro che la seguono e la sostengono da sempre.

Facciamo l'amore da 12 anni.

Grazie alle canzoni.

Grazie alle parole.

Grazie a voi.. per sempre❤️

Grazie a Maria e @AmiciUfficiale pic.twitter.com/62SEdoajCs — Emma Marrone (@MarroneEmma) March 29, 2022

Ovviamente, Emma non dimentica di ringraziare Amici e Maria De Filippi, colei che le ha dato l’opportunità di diventare quella che è oggi. Una serata, quella del 29 marzo 2010, che la star non dimenticherà mai. Un momento tanto emozionante quanto significativo per la sua carriera, dal quale tutto ebbe inizio.

Proprio ad Amici, è tornata alcune settimane fa, come ospite e giudice speciale della puntata domenicale. Emma Marrone ha avuto la possibilità di cantare il suo ultimo singolo, “Ogni volta è così“, brano con il quale ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo e ha affermato: “È sempre bello tornare a casa“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG