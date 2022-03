Il Presidente ucraino Zelensky è stato protagonista di una serie tv, che dal 4 aprile andrà in onda anche in Italia, con Luca Bizzarri come doppiatore.

Lunedì 4 aprile dalle 21.15 su La7, verrà trasmessa Servant of the people, la serie tv di satira politica che in Ucraina ha avuto un grandissimo successo, tanto da portare il suo protagonista Volodymyr Zelensky a diventare il vero Presidente del Paese.

Si, per chi non lo sapesse, Zelensky nasce come attore poi diventato talmente popolare da portarlo alla decisione della candidatura, seguita dalla vittoria. Ora, la serie arriva in Italia e Zelensky sarà doppiato da un noto attore comico del nostro Paese, ovvero Luca Bizzarri.

Sarò la “voce” italiana di Zelensky nella sit-com “Servant of the people”, sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca.

La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Io mi prendo questa. Dare la mia voce a un racconto che ha cambiato la nostra storia. pic.twitter.com/mAsn77JLMt — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) March 29, 2022

Come dice lo stesso Bizzarri, il racconto di questa serie tv ha letteralmente cambiato la nostra storia, ora che l’Ucraina è in guerra con la Russia e Zelensky è, al momento, la persona più ammirata e del mondo intero.

Lo show, ideato, scritto, diretto e prodotto dal leader ucraino, racconta le vicende di un professore di storia, inaspettatamente eletto presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video che denuncia la corruzione nel Paese. Una storia profetica che, come tutti sappiamo, è diventata realtà.

Riproduzione riservata © 2022 - DG