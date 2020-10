Matt Dan e Jodie Foster sono i protagonisti di Elysium, film fantascientifico di Neill Blomkamp: ecco la trama, il cast e le location.

Tra le varie opere del regista sudafricano Neill Blomkamp, Elysium è probabilmente quella più famosa e che ha avuto più successo. Un po’ per la storia, un po’ per il fatto che tra i protagonisti ci sono alcune autentiche star di Hollywood come Matt Damon e Jodie Foster, la pellicola ha avuto un grande successo. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 e ha ricevuto anche alcuni premi in kermesse come, per esempio, i Satellite Awards. Dalla trama al cast, passando per le location, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Elysium.

Elysium: la trama e le location del film

Quella raccontata da Elysium è una storia che pone l’accento su alcuni problemi reali: quello dell’immigrazione e quello delle condizioni del nostro pianeta. Il film è ambientato nel 2154, la Terra è sovrappopolata, inquinata e abitata dai più poveri. I più ricchi vivono su una stazione spaziale orbitante intorno al pianeta di nome Elysium.

Matt Damon

Max Da Costa è un operaio di un’azienda di robot che vive sulla Terra. Dopo essersi ammalato ha solo una possibilità di vivere, entrare clandestinamente a Elysium e curarsi con le tecnologie presenti nella stazione spaziale.

Elysium è stato girato nel 2011, tra luglio e settembre, tra il Canada e il Messico: ad aver ospitato le riprese sono le città di Punta Mita, Città del Messico, Vancouver e Surrey.

Elysium: il cast del film

Come detto in precedenza, in Elysium hanno lavorato due grandi star di Hollywood come Matt Damon e Jodie Foster: il primo interpreta il protagonista Max Da Costa, la seconda il cinico ministro della difesa della stazione spaziale, Jessica Delacourt.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Alice Braga, Sharlto Copley, William Fichtner, Diego Luna, Wagner Moura, Emma Tremblay, Brandon Auret, Josh Blacker e Jose Pablo Cantillo.