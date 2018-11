L’attore messicano entra a far parte del cast della serie tv Netflix “Narcos Messico”: scopriamo di più sulla vita di Diego Luna!

Capelli castani, occhi scuri e sguardo affascinante: Diego Luna è un attore sudamericano noto in tutto il mondo per aver ottenuto numerosi ruoli per serie tv famose e film cinematografici. Non solo recitazione, Diego è anche un esperto produttore cinematografico e regista! Scopriamo di più sulla carriera e sulla vita del bel messicano!

Chi è Diego Luna: carriera dell’attore

Nasce il 29 dicembre del 1979 a Città del Messico, sotto il segno del capricorno. I suoi genitori sono Alejandro Luna Ledesma, uno scenografo, e Fiona Alexander, costumista inglese. Purtroppo, la madre lo abbandona all’età di 2 anni a causa di un incidente stradale. Il papà, stando spesso fuori casa per lavoro, assume una babysitter, la quale cresce il piccolo Diego.

All’età di 6 anni, per volontà del padre entra a far parte di un corso di recitazione. Diego, sin da subito, si appassiona di teatro e inizia a recitare per una telenovela a soli 10 anni.

La sua carriera prende vita grazie ai numerosi ruoli che riceve anno dopo anno, fino ad approdare nel mondo del cinema. Diventa famoso nel suo paese e ovunque va in Messico viene riconosciuto. Raggiunge il successo mondiale grazie a “Frida” e a “Dirty Dacing 2”. Nel 2018 entra a far parte della serie tv firmata Netflix, “Narcos Messico”. È stato anche uno dei protagonisti dello spin-off di Star Wars.

La sua carriera non si ferma con la recitazione, ma continua diventando un regista e produttore cinematografico. Crea nel 2005 una società di produzione e distribuzione cinematografica insieme a due suoi colleghi.

Vita privata di Diego Luna: moglie e…

Nel 2008 si sposa con Camila Sodi, un’attrice messicana non molto conosciuta. Dal loro matrimonio nascono due bambini: Jeronimo e Fiona. Cinque anni dopo, però, i due divorziano. Nel 2016, l’attore inizia a frequentare Suki Waterhouse, con la quale termina la relazione qualche mese dopo. Ad oggi, il suo cuore sembra essere libero…

Nonostante abbia migliaia di followers sul suo profilo Instagram, non posta regolarmente i suoi scatti. Però, quando riesce, interagisce con i suoi fan con stories e video.

3 curiosità su Diego Luna

–Katy Perry, la nota cantante americana, ha richiesto la sua presenza nel video della canzone “The One That Got Away”. È lui quindi, l’affascinante uomo protagonista del videoclip.

–Ha doppiato il personaggio principale del film di animazione “Il libro della vita” uscito nel 2014.

-Diego rispetta e ama molto il paese in cui è nato, il Messico, tanto da essere un attivista. La passione per la politica, tra l’altro, gliel’ha trasmessa… proprio la sua babysitter!