Ospite a Verissimo per la puntata del 10 novembre, Fabrizio Corona ha parlato delle tre donne della sua vita nell’ultimo periodo: Asia Argento, Ilary Blasi e Silvia Provvedi.

Ospite al salotto di Silvia Toffanin per la puntata che andrà in onda il prossimo 10 novembre, Fabrizio Corona è tornato a parlare della sua controversa ospitata al Grande Fratello Vip, del suo scontro con Ilary Blasi e del suo rapporto con l’ex, Silvia Provvedi. Ovviamente l’ex Re dei paparazzi non si è risparmiato neanche sull’ultima notizia bomba riguardante la sua vita privata: la love story con Asia Argento.

“Sono presissimo, mi piace tantissimo. Asia non è come le altre ragazze, è un’altra cosa. Si è letta i miei libri. (…) Ci sentiamo tutti i giorni, la rivedrò settimana prossima. Voglio passare del bellissimo tempo con lei. Quando viene a Milano mi piacerebbe farle conoscere Carlos”, ha rivelato.

Verissimo: Fabrizio Corona, Asia Argento e la storia d’amore

Fabrizio Corona si è confessato senza remore difronte al salotto di Verissimo, e ha rivelato alcuni dettagli della sua recente e discussa storia d’amore con la figlia del Re del terrore Dario Argento:“Dopo aver fatto l’amore mi ha chiesto una dedica sul mio libro ‘Mea culpa’ e le ho scritto: ‘Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo’”, ha raccontato a Verissimo.

L’ex Re dei paparazzi è tornato anche su un capitolo piuttosto discusso riguardo il suo recente ingresso al GF Vip: lo scontro con Ilary Blasi. La conduttrice aveva messo in chiaro di non aver perdonato il coinvolgimento di Corona in uno scoop di 13 anni fa, riguardante il presunto rapporto tra Francesco Totti e la showgirl Flavia Vento in prossimità delle sue nozze dell’ex calciatore.

“Se vedo Ilary l’abbraccio e le chiedo scusa (…) uno scambio di opinioni non avverrà mai con lei, ma penso che sia stata una delle scene più brutte viste in televisione. La conduttrice deve essere super partes. Ho detto quelle cose, e ho sbagliato i modi e i toni, perché Ilary ha esordito facendo la maestrina (…)”, ha confessato Corona.

Fabrizio Corona: Silvia Provvedi e quell’abbraccio mancato

L’ex Re dei paparazzi, che su Instagram ha intentato una battaglia a colpi di stories contro la conduttrice, ha anche dichiarato di essere rimasto deluso dal comportamento della sua ex, Silvia Provvedi, che era stata proprio il motivo del suo attesissimo ingresso nella casa più spiata d’Italia. “Quando sono entrato nella casa del Grande Fratello per chiederle scusa mi aspettavo che mi abbracciasse e che tornassimo ad avere un rapporto di amicizia“, ha dichiarato. Sarà vero?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/spettacolinews/?hl=it